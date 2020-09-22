Adıyaman´da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-09-22 14:26:56



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