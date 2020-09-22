Adıyaman'da 7 ayda 1 milyondan fazla yolcu taşındı

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Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüs ve minibüsleri, 2020 yılının ilk 7 ayında 1 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüsler 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde 1 milyon 242 bin 541 yolcu taşıdı. Belediye otobüs ve minibüslerinin günlük 5 bin 861 yolcu taşıdığı öğrenildi.

Adıyaman Belediyesi ve özel kooperatiflere bağlı yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerinin 2019 yılı içerisinde ise toplam 21 milyon 732 bin 62 yolcunun taşındığı belirtildi.

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