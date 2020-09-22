Adıyaman’da 88 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 88 adres karantinaya alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman merkezde Covid19 test sonucu pozitif çıkan, 88 vatandaşın adresini karantinaya aldı.
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