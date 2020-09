Kürekli uyuşturucu nöbeti Madde bağımlılarının mesken tuttuğu parkta mahalle sakinleri sabaha kadar nöbet tutuyor Mahalle sakinleri madde bağımlılarının yüzünden diken üstünde yaşıyor

Adıyaman’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu parkta mahalle sakinleri, sopa ve küreklerle sabaha kadar nöbet tutuyor.

Siteler Mahallesi 2048 Nolu sokak içerisinde bulunan parkı mesken tutan madde bağımlılarından şikayetçi olduğunu vurgulayan mahalle sakinleri, her gece park içerisinde sopa ve küreklerle nöbet tutmaya başladı. Parkta, kimliği belirsiz şahıslar tarafından uyuşturucu kullanıldığını, alkol tüketildiğini ve fuhuş yapıldığını belirten mahalle sakinleri, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’dan yardım istediklerini dile getirerek, diken üstünde yaşadıklarını söyledi.

Parkta yaşanan olumsuzluklardan dolayı madde bağımlısı şahıslarla sürekli kavga ettiklerini dile getiren mahalle sakinleri, mahalleli olarak parkı kullanamadıklarını belirterek, “Bali çekeni, tiner çekeni, genç kızların gelmesi burada fuhuşun yapılmasından dolayı her gün burada dövüşüyoruz. Biz artık kendi çocuklarımızdan korkuyoruz. Bizler buradan artık usandık, ne yapacağımızı şaşırdık. Bizler her gün burada dövüşüyoruz. Önemli olan burada her hangi bir ölü olmadan, bir gencimize bir şey olmadan devletimizin önlem almasını istiyoruz. Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’dan rica ediyoruz. Bazı kurumlara başvurmamıza rağmen sonuç alamadık, buradaki fuhuşun önüne geçemiyoruz. Şimdi bizler elimize sopamızı aldık nöbet tutuyoruz. İkişerli olarak sabaha kadar, gece 12’ye kadar burada nöbet tutuyoruz. Bu şekilde buranın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

