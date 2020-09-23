Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Adem Karadağ, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Adem Karadağ yönetimindeki 02 GVV 477 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Adem Karadağ, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karadağ, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karadağ´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-23 10:15:27



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