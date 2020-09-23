‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması yapıldı

İHA

‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması yapıldı

Adıyaman’da, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin birçok noktasında kameralı ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması yapıldı. Düzenlenen uygulama kapsamında yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara bazı sürücüler yol verirken bazı sürücüler ise yayaların geçişini beklemeden yoluna devam etti. Yayaya yol vermeyen sürücüler hakkında 598 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Yol ortasında madde kullanan gence otomobil çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yol ortasında madde kullanan gence otomobil çarptı: 1 ...
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parkta sopa ve küreklerle nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti Madde ...
Milletvekili Tutdere, esnafın sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, esnafın sorunlarını dile ...
Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi 
YEREL HABERLER Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi 
Kürekli uyuşturucu nöbeti Madde bağımlılarının mesken tuttuğu parkta mahalle sakinleri sabaha kadar nöbet tutuyor Mahalle sakinleri madde bağımlılarının yüzünden diken üstünde yaşıyor
YEREL HABERLER Kürekli uyuşturucu nöbeti Madde bağımlılarının mesken ...
Yılan başına benzeyen biber
YEREL HABERLER Yılan başına benzeyen biber
Gölbaşı ilçesindeki parklara oyun grupları kuruluyor
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesindeki parklara oyun grupları kuruluyor
Adıyaman’da 88 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 88 adres karantinaya alındı
Kahta´da görülen 'Udumbara çiçeği' meraklıların akınına uğradı
YEREL HABERLER Kahta´da görülen 'Udumbara çiçeği' meraklıların ...
Kahta´da görülen 'Udumbara çiçeği' meraklıların akınına uğradı
YEREL HABERLER Kahta´da görülen 'Udumbara çiçeği' meraklıların ...
Vücudunu tümör kaplayan kedi sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Vücudunu tümör kaplayan kedi sağlığına kavuşturuldu
Adıyaman'da oyun salonlarına denetim
YEREL HABERLER Adıyaman'da oyun salonlarına denetim
Adıyaman'da kış hazırlığı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kış hazırlığı
Adıyaman'da 7 ayda 1 milyondan fazla yolcu taşındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 7 ayda 1 milyondan fazla yolcu taşındı
Adıyaman´da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman´da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli ...
Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı
Pencereden eve girerken görüntülenen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Pencereden eve girerken görüntülenen zanlı yakalandı
Udumbara çiçeği görüldü Budistlere göre üç bin yılda bir açan çiçek Adıyaman’da görüldü
YEREL HABERLER Udumbara çiçeği görüldü Budistlere göre üç bin yılda ...
Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı
Motosiklet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi: 2 yaralı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X