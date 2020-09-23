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Adıyaman’da, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin birçok noktasında kameralı ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması yapıldı. Düzenlenen uygulama kapsamında yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara bazı sürücüler yol verirken bazı sürücüler ise yayaların geçişini beklemeden yoluna devam etti. Yayaya yol vermeyen sürücüler hakkında 598 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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