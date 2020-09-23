Gölbaşı’nda fıstık hasadı başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 37 bin dekarlık alanda fıstık hasadı başladı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünü ziyaret eden Kaymakam Mutlu Köksal, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Işıklar, çiftçilerle birlikte fıstık hasadına katıldı.

37 bin dekarlık alanda Antep fıstığı hasadı yapıldığını belirten Kaymakam Mutlu Köksal, "Gölbaşı genelinde 37 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen Antep fıstığı hasadı ilçedeki meyve çeşitliliği açısından önemli bir yer tutmaktadır. Antep fıstığı genelde 'ben' veya 'gevel' olarak adlandırılmakta ve çerezlik olarak hasat yapılmaktadır. İnşallah çiftçilerimizin hasadı bereketli geçer. Bol kazançlar diliyorum" dedi.

Köksal ve beraberindeki heyet daha sonra hasat yapanları gezerek bereketli olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.