Sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçiriliyor

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanları tek tek toplanarak sağlık kontrollerinden geçiriliyor.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan başı boş köpekler tek tek toplanıyor. Toplanan sokak köpekleri, araçlara bindirilerek Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürülüyor. Buraya getirilen sokak köpeklerinin aşıları yapılıp sağlık kontrollerinden geçiriliyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.