Besni Devlet Hastanesinin statüsü değişti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Devlet Hastanesinin C grubundan B grubuna yükseldiğini açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Besnili vatandaşlara müjde verdi. Sağlık alanında AK Parti ile birlikte devrim yapıldığını ve yeniliklerin sürdüğünü dile getiren Aydın, “Besni Devlet Hastanesi, bir üst rol grubuna çıkarak, C'den B rol grubuna yükselmiştir. Böylelikle farklı branşlarda bir çok yeni uzman doktor Besni'ye atanacak. Ameliyat, acil, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dahil halkımız çok daha üst seviyede bir sağlık hizmeti alacaktır. Besni’mize hayırlı olsun” dedi.

Besnili vatandaşlar da yeni alınan bu karardan dolayı teşekkürlerini iletti.

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