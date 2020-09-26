Adıyaman´da öldürülen teröristin kimliği belli oldu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 'Serhat Tolhindan' kod adlı Basit Hüseyin olduğu belirlendi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım-5 Amanos Operasyonu kapsamında Yedioluk köyü kırsalında 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Geçen hafta yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Adli Tıp'ta yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristin Suriye-Afrin doğumlu Basit Hüseyin'e olduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-09-26 13:07:09



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