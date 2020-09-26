Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor: 1-1

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 4.Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, kendi evinde Alanya Kestelspor ile 11 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında rakibi Alanya Kestelspor’u ağırlayan Adıyaman 1954 Spor, rakibiyle 11 berabere kaldı. Başa baş mücadelenin yaşadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Alanya Kestelspor’un golünü 79. Dakikada Alican Tez attı. Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor’un gölünü ise 81. Dakikada Taylan Özgür Attı.

Maçta Adıyaman 1954 Spor’dan iki futbolcu, Alanya Kestelspor’dan 3 futbolcu sarı kart görürken, maçta kırmızı kart çıkmadı.

Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım 1’er puan aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.