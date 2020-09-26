Adıyaman 1954 Spor - Alanya Kestelspor: 1-1

Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Şafak Nalbantoğlu, Ali Gül
ADIYAMAN 1954 SPOR: Mustafa, Selim, Yusuf, Okan, Haluk, Cafercan, Ahmet, Serkan, Seyid, Salim, İyas
ALANYA KESTELSPOR: Hasan, Kadir, Ufuk, Alican, Ali Berke, Talha, Abdurrahman, Sabutay, Tolga, Cevat
GOLLER: Dk.79 Murat Sevimler (Alanya Kestelspor) Dk.81 Taylan Özgür (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Seyit İlyas, Cafercan Adıyaman 1954 Spor) - Kadir,Sabutay,Murat,Hasan (Alanya Kestelspor)Misli.com 3'üncü Lig 4´üncü Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-09-26 18:25:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.