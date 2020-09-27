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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylerin iskan sorunu çözüme kavuşturuldu

İHA

Köylerin iskan sorunu çözüme kavuşturuldu

Adıyaman’da DSİ tarafından yapılmakta olan Koçali Barajı dolayısıyla baraj gölü altında kalacak olan Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı ve Bağlıca Köylerinin yerleşim ve iskan sorunu Vali Mahmut Çuhadar’ın girişimleriyle çözüme kavuşturuldu.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman’da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj havzasında kalacak olan Doğanlı, Gökçay, Çatalağaç ve Bağlıca köylerinin yer seçimi ve iskan sorununu görüşmek üzere Gökçay köyünde 4 köyün halkıyla bir araya geldi. Köy halkıyla yapılan olumlu görüşmeler sonucunda 4 köyün birleşerek aynı mevkide yapılmasında mutabık kalındı. Mutabakat metni 4 köyün muhtarı tarafından imzalanarak tutanak altına alındı. Böylece sularının tutulması ile birlikte önümüzdeki günlerde 4 köyün sakinleri devlet tarafından yeni konutların yapılması ile belirlenen yerlere nakledilerek yerleştirilmesi sağlanacak. 4 köy için 400 dönümlük bir alanda belirlenen yerleşim yerine toplamda 82 adet konutun yapılacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Vatandaşların mağdur olmaması için su tutulmadan bir an önce yeni yerleşim birimi için konut yapımına başlayacağız. Köylerimizin yeni yerleşim birimlerine taşınması ile birlikte köy tüzel kişiliği kaldırılmayacak. 4 Köyümüzün baraj havzası altında kalacak olması dolayısıyla şu anda devlet olarak alt ve üst yapı anlamında herhangi bir yatırım yapamıyoruz. Bu sorun 6 yıldır devam ediyor. Ama yeni yerleşim biriminde köyümüze modern evlerin yapılmasının yanı sıra vatandaşlarımızın sosyal alanda ihtiyaç duyduğu her türlü yatırımı da yapacağız. Amacımız, köylülerimizi mağdur etmeden vatandaşlarımızın huzur ve güveni başta olmak üzere yaşam kalitesini artırmaktır” diye konuştu.
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy muhtarları ve köy halkıyla yaptığı olumlu görüşmeler sonucunda köylü vatandaşların ikna olması ile 4 köyün birleşerek aynı mevkiye taşınmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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