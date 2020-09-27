Vali Çuhadar’dan, korona virüs uyarısı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Korona Virüs (Covid19) dolayısıyla uyarılarda bulunarak vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.

Korona Virüsünden dolayı hastanelerdeki yoğun bakım hasta sayısında artışın olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, “Geldiğimiz noktada size tekrar ulaşmak ve dikkatinizi çekmek gereği hasıl olmuştur. Yapılan bütün denetimlere, uygulamalara ve alınan bütün tedbirlere rağmen Covid19 vaka sayısı ilimizde istenilen düzeyde değildir .Yoğun bakım hasta sayısı maalesef artmaktadır, sağlık çalışanlarımız gece gündüz durmadan, dinlenmeden özverili bir şekilde görev icra etmektedirler ve sizlerden beklentileri sadece ve sadece kurallara uyulup vaka sayısının kontrol altına alınmasıdır.

Bana bir şey olmaz anlayışı son derece tehlikelidir. Sağlığınızı kaybedebilir başka vatandaşlarımızın sağlığını kaybedilmesine yol açabilirsiniz. Maalesef genç yaşlarda yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız hatta kaybettiğimiz canlarımız mevcuttur. Lütfen kendinizin veya iletişime geçtiğiniz insanların taşıyıcı olabileceğini göz önünde bulundurarak özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına amasız fakatsız uyalım uymayanları da uyaralım. Birlikte hareket edersek bu işin üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

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