Covid-19 veya temaslı sağlık çalışanları rapora ihtiyaç duymayacak

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sağlık kurumlarında görevli kişilerden Covid19 hastalığı tespit edilen veya temaslı kişilerden hekim raporu istenmeyecek.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, “Sağlık kurumlarında Covid19 hastalığı tespit edilen veya filyasyon ekiplerince Covid19 temaslısı olarak belirlenerek hakkında izolasyon/karantina tedbiri kararı alınan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının, hekim raporuna ihtiyaç olmaksızın, 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına” karar verdi.

Kurul ayrıca, “Covid19 hastası ya da temaslısı olan kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldığında, izolasyon süresince riskli olarak görülmektedir. Bu sebeple, kişilerin Covid19 hastası yada temaslısı olup olmadığının tespiti için herhangi bir belge istenilmemesine; idari izin talebinde/gerekliliğinde kişinin risk, dolayısıyla izolasyon durumunun ve süresinin, kişinin kurumu tarafından düzenli olarak HES kodu sorgulanarak tespit, kontrol ve denetimine” şeklinde karar aldı.

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