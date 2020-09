Esnaf Azerbaycan için tek yürek oldu Esnaf iş yerlerine Azerbaycan bayrağı astı

Adıyamanlı esnaf, Azerbaycan’a destek olmak için iş yerlerine Azerbaycan bayrağı asarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Merkez Gölbaşı Caddesi esnafı, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki topraklar için tek yürek olarak öpüp alınlarına koydukları Azerbaycan bayraklarını iş yerlerine astı. Birlik ve beraberlik mesajları veren esnaflar, Azerbaycan’a destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Her daim Azerbaycan’a destek vermek için hazır olduklarını vurgulayan Adıyamanlı esnaf Ruhi Akan, “Bizim yüreğimiz yanıyordu. İki devlet bir millet adına Azerbaycan’a destek vermek için bütün esnaflar bayraklarımızı astık. Yüreğimizle, gönlümüzle Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Daha sonra konuşan esnaf Zeynep Kirpik ise “Bizler her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan’a destek olmak için bayrağımızı asıyoruz. Kalbimizle, gönlümüzle her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

Esnaf Emrecan Kirpik ise “Azerbaycan’a destek için Azerbaycan Bayrakları asıyoruz esnaflarca. Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. Onlarda bizim vatanımız, vatandaşımızdır, onlarda Türk kardeşlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Metin Büyükşahin ise “Reisimize çok teşekkür ediyoruz Azerbaycan’a yapmış olduğu yardımlardan dolayı. Azeri kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.