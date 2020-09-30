Güvenlik adayları için kura çekildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

20202021 Eğitim ve öğretim yılında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında güvenlik personeli olarak görevlendirilecek adaylar için kura çekimi yapıldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ve güvenlik adayları katıldı. 105 Kişinin alınacağı işe 474 kişi başvurdu. Kura çekimi noter huzurunda çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.