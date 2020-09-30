Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, GölbaşıAdıyamanKahta Hızlı Tren EtüdProje işinde sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu.
Ahmet Aydın, ekiplerin çalışmaya başladığını belirterek, “Kilometre 39+240 68+000, arasında, Besni çıkışından 20 kilometre sonrasıyla Yenigüven arası (Adıyaman çıkışı) 3 makineyle toplam 4.515 metre sondaj hedeflenmektedir. Bu aralıkta 5 tünel, 5 köprü, 7 altgeçit, 3 üstgeçit var” açıklamasında bulundu.
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