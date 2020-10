Motosiklet hırsızları tutuklandı

Adıyaman’da, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde yabancı uyruklu Amed A’ya ait 02 MA 009 plakalı motosikleti çaldıkları iddia edilen F.K., ile A.Y., isimli her iki şahı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yakalandı. Çaldıkları iddia edilen motosiklet ile yakalanan her iki şahıs gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.