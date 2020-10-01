Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Şanlıurfa Adıyaman arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan kontrolde kaçak yollarla yurda sokulan 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.