İtfaiye ekipleri Azerbaycan bayraklarıyla şehir merkezini gezdi Sirenler çalan itfaiye ekipleri Azerbaycan’a destek verdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yapıştırdıkları itfaiye araçlarıyla sirenler çalarak şehri turladı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında araçlara Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asarak şehir merkezinde dolaştı. Siren sesleriyle şehir merkezini gezen itfaiye ekipleri, Azerbaycan’a da destek verdi. Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde turlayan itfaiye ekipleri hem Azerbaycan’a destek verdi hem de İtfaiye Haftasını kutlamış oldu. Ekipler daha sonra yeniden itfaiye müdürlüğüne döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.