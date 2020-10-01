Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Gölü'ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı.

Samsat Belediyesinin girişimleri sonucunda, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince, baraj göllerindeki balık popülasyonunun artması ve vatandaşlara ek gelir sağlaması amacıyla 150 bin adet şavut, 150 bin adet pullu sazan olmak üzere toplam 300 bin adet balık yavrusu Atatürk Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, içme, kullanma ve sulama suyu temin etmek için inşa edilen baraj gölünden daha fazla istifade edilmek için gölde balıkçılığın arttırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Fırat, "İlçemizdeki projelerin tamamlayıcı bir parçası olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen gün doğaya ilk defa sülün bırakmıştık. Bugün is ese 150 bin şavut, 150 bin sazan bırakıyoruz. Sportif balıkçılık, ağ balıkçılığı yapmak isteyenlerin merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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