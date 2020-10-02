Din görevlileri Kaymakam Alemdaroğlu'nu ziyaret etti

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile din görevlileri Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

1986 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde, 17 Ekim tarihlerini içerisine alan haftanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanması nedeni ile Samsat Müftüsü Metin Kara ve din görevlileri, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, hafta ile ilgili olarak yaptıkları görüşmeden sonra kendilerine kitap takımı hediye etti. Samsat Müftüsü Metin Kara yaptığı açıklamada, 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ana temasının cami ve ilim olarak belirlendiğini ifade etti. Müftü Kara, "Korona virüs tedbirleri nedeni ile vatandaşların yoğun katılımını sağlayacak etkinliklerden kaçınıyoruz. Etkinlik kapsamında ilçemiz kaymakamı ve bazı kamu kurumlarını ziyaret ederek bilgilendirmeler yaptık" dedi. Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, ana tema olarak belirlenen camilerin inancımızda önemli bir yeri olduğunu, ilimin ise insanlığın kurtuluşuna vesile olacak bir kavram olduğunu belirtti. Kaymakam Alemdaroğlu, "İnancımızda önemli bir yere sahip olan camilerimizin her biri birer ilim irfan merkezi olmalıdır. Bunu sağlayacak olanlarda hiç şüphesiz din görevlilerimizdir. Kardeşlik ve hoşgörü iklimi içerisinde insanlarla bir araya geldiğimiz camilerimiz, sosyal dayanışmanın sağlanması, barış ve toplumsal bağlarımızın güçlenmesi için çok özeldir. Halkımızın öncüleri arasında bulunması gereken din görevlilerimizin haftasını kutluyorum. Hepsine hayırlı bir yaşam, vefat edenlere rahmet diliyorum" diye konuştu.

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