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Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde durdurulan bir araç içerisinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gölbaşı yolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına polis ekiplerince el konulurken F.C.K., isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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