2 otomobilde uyuşturucularla yakalanan 5 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramalarda, uyuşturucularla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan uygulama noktasında, 2 otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptıkları aramalarda; 10,9 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 1,4 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan polis, otomobillerdeki M.F.İ., A.B., S.A., Ö.Ç ve M.D.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-10-02 15:21:37
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