Adıyaman'da boşaltılan çadır kentte yangın çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, geçen yıl boşaltılan çadır kentte yangın çıktı.
Yangın, öğleden sonra AdıyamanŞanlıurfa karayolunun 40´ıncı kilometresinde bulunan çadır kentte çıktı. Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen sığınmacıların barındığı ve geçen yıl kapatılan çadır kentten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-10-02 16:51:49
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