Tatbikatı gerçek sandılar

Adıyaman’da polisinin kuyumcudan hırsızlık tatbikatını izleyen vatandaşlar, olayı gerçek sandı.
Adıyaman'da yapılan Panter1 isimli tatbikatın senaryosuna göre, silahlı ve bıçaklı 2 kişi girdikleri kuyumcuyu soyarken, polis olay yerine geliyor. Kuyumcunun bulunduğu Atatürk Caddesi’ne araç girişine izin verilmedi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yelekli ve ellerinde silahlar ile iş yerinin etrafını saran polis ekipleri, hırsızları teslim olmaya ikna etti.
Hırsızlar polis ekipleri tarafından kelepçelenerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin yaptığı Panter1 tatbikatını izleyen vatandaşlar tatbikatı gerçek sandı.
Tatbikat bittikten sonra bazı vatandaşlar gazetecilere olayın gerçek olduğunu söylerken, olayın tatbikat olduğunun farkında olanlar vatandaşlar da vardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.