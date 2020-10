Başkan Yetiş’ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması

MilDiyanet Sen Adıyaman İl Başkanı Nedim Yetiş’in Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Başkan Nedim Yetiş, 2020 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftasının temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Cami ve İlim” olarak belirlendiğini belirtti.

Başkan Yetiş, “Öncelikle camilerin yapımında emeği geçen ve ahirete irtihal etmiş olan tüm hayır sahiplerine Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyetle birlikte hayırlarının kabulünü diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı personelimizin başkanından hizmetlisine kadar neredeyse tamamı ilk olarak camide veya Kur’an kursunda görev yapmış ilim ehli kimselerden oluşmaktadır. Ama Diyanet hizmetleri başta; camilerin olmazsa olmaz görevlileri Din Gönüllüleri, Kur’an Kurslarında görevli Kur’an öğreticileri, Müftülüklerde görevli genel idari hizmetleri, din hizmetleri ve yardımcı hizmetleri çalışanları tarafından yürütülmektedir. Zaten din görevlileri denildiğinde ilk olarak camilerde ve Kur’an Kurslarında görev yapan hocalarımız akla gelmekte olup, Diyanet camiasının çoğu da bunlardan oluşmaktadır.

Din Görevlileri, camilerde imamhatiplik/müezzinkayyımlık yapan, mihrapta olmanın ağırlığını omuzlarında taşıyan, minberde hutbesiyle ruhlara hitap eden, Kur’an Kurslarında gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine ve çocuklarına kadar her kesime dinini öğreten ve bu makamlara hakkıyla layık olan kişilerdir” dedi.

Başkan Yetiş açıklamasının devamında, “Din Görevlileri insan olmaları münasebetiyle aile hayatları vardır; eş ve çocukları vardır birlikte vakit geçirecekleri, anababaları vardır ziyaret edecekleri. Onların da haftalık izin günleri vardır ailesiyle birlikte olacakları. Onlar da diğer insanlar gibi hasta olabilirler, bazen morali de bozuk olabilir ya da belki bir derdi vardır. Yani onları anlamak gerekir, anlayışla karşılamak gerekir ve konuşmak gerekir Din Görevlileriyle. En önemlisi onları anlayabilmek için empati yapmak, kendimizi bir an onların yerine koymak gerekir.

Bu vesileyle; Başkanlığımızın her kademesinde çalışan ve vefat eden hocalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Adıyaman İl Merkezi ve İlçelerinde görev yapan tüm Din Görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor ve görev hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

