3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yardım istedikleri kadının evinden 700 euro çalan 3 kadın yakalandı.

Çomak köyüne gelen 3 kadın, Hatice Aslan'dan yardım istedi. Kapıyı açan Aslan, evine aldığı kadınların su istemesi üzerine mutfağa gitti. Bu sırada kadınlar, Aslan'ın cüzdanındaki 700 euroyu çaldı. Kadınların evden ayrılmasının ardından cüzdanını kontrol eden Hatice Aslan, parasının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma, köyden ayrılan İmhan A., Zeynep P. ve Zilan P.'yi yakaladı. 3 kadın gözaltına alınırken, yanlarında bulunan 700 euro ise Hatice Aslan'a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-10-04 13:00:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.