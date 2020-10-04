Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi´nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kimsenin yaralanmadığı kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-04 16:13:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.