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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsat’ta araziler sulanıyor

İHA

Samsat’ta araziler sulanıyor

Çamgazi Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şen, üreticilerin paralarını zamanında ödemesiyle sulamanın kesintisiz yapıldığına dikkat çekti.
2017 yılında Samsat Sulama Birliğinin feshedilmesiyle Samsat'taki sulama tesislerinin işletilmesi Çamgazi Sulama Birliği başkanlığına verildi. Samsat ilçesinde bulunan sulanabilir 28 bin 600 dekar sulama alanının 23 bin 435 dekarlık kısmında sulu tarım 5 bin 165 dekarlık alanda ise hububat ekimi gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Adıyaman Çamgazi Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şen, “2020 yılı sulama sezonunda birliğimizce pamuk bin 795, tütün 18 bin 765, şeker pancarı 475, meyve 2 bin, mısır 335, bostan 65 dekar olmak üzere toplam 23 bin 435 dekar arazi sulandı. Çiftçilerimizin su kullanım hizmet bedellerinin zamanında ve eksiksiz olarak Çamgazi Sulama Birliği Başkanlığı hesabına yatırmaları hizmetin aksamadan yapılması için önemlidir. Samsat Pompaj İstasyonunun Çamgazi Sulama Birliği bünyesine alınması ile birlikte kesintisiz olarak sulama yaptık. Çiftçilerimiz ağırlıklı olarak tütün, pamuk, meyve bahçesi ekimi yaptılar. Sezonu sorunsuz bir şekilde tamamladık, İnşallah önümüzdeki yıl yine kesintisiz bir şekilde kanallara su vererek Samsatlı Çiftçilerimize daha iyi hizmet etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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