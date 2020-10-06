Orman yangınını köylüler söndürdü

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın köylülerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı orman yangını meydana geldi. Meşe ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürülürken, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.