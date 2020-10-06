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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, bir evde çıkan yangında, 5 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, Mara Mahallesi´nde öğleden sonra çıktı. Suriye uyruklu Muhammed Casim´e ait olan evin oturma odasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan Adnan, Fatma, İsmail, Mustafa ve Hamu Casim dumandan etkilendi. Yangın, çevredekilerin ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri tarafından, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 çocuk ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-06 15:27:22



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