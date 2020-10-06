Hasta kedi tedavi edildi

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Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek, eski sağlığına kavuşturdu.

Geçirdiği kaza sonucu geçen hafta veteriner müdürlüğüne getirilen bir sokak kedisi, ameliyata alınarak, tedavi edildi. Uzman ekipler tarafından operasyonla doku nakli gerçekleştirilen kedi, eski sağlığına kavuştu.

Tedavi sonrasında kedinin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu, şu sıralar sahiplenmeyi beklediğini belirten yetkililer, bunun dışında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

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