Milletvekilinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN´da, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın'ın ismini kullanarak insanları iş vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin iş vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada C.Ç. isimli şüphelinin, iş arayanları AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ismini kullanarak, işe yerleştireceği vaadiyle dolandırdığını belirledi. Harekete geçen ekipler, C.Ç.'nin bulunduğu adrese baskın yaptı. Çeşitli dokümanların ele geçirildiği operasyonda C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-10-06 17:49:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.