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Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı

İHA

Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı

Adıyaman’da, bir çiğköfte dükkanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İş yeri yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan Göksel Leblebici’ye ait çiğköfte dükkanında yangın meydana geldi. Gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çiğköfte dükkanı kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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