Petrol Mahallesine kilitli parke taşı

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Petrol Mahallesinde kilitli parke ve kaldırım düzenleme çalışması yapılıyor.

Şehrin her noktasına hizmet götüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Petrol Mahallesine odaklandı. Mahallenin afet evleri bölgesindeki sokaklar, kaldırımlarıyla birlikte parke taşıyla süsleniyor. Çalışmaların tamamlandığı bölgeler, kilim desenli görünümüyle mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren belediye yetkilileri, Petrol Mahallesi Afet Evleri bölgesindeki sokakları kilitli parke taşı ile döşüyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanı parke taşıyla buluşturacağız. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

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