Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarındaki 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi, yakaladı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-10-09 12:19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.