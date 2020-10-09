İl protokolünden Korona Virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğe göndermiş olduğu genelge doğrultusunda düzenlenen Korona Virüs denetimi Adıyaman’da da Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla başta Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekipler, iş yerleri, semt pazarları, parklar, lokanta, kafe, kahvehane, internet kafeler, toplu ulaşım araçları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak, Korona Virüsle mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatıp, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.

Her hafta yapılan denetimlerin amacının salgınla mücadelede vatandaşın duyarlılığını artırarak, farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Alınan tedbirlere herkesin eksiksiz riayet etmesi, başta kendi ve ailemizin sağlığı olmak üzere toplum sağlığı için çok önemlidir. Virüs artık yakınımıza kadar geldi. Bana bir şey olmaz düşüncesinden artık sıyrılmak lazım. Virüs fırsat bulduğu anda çok hızla yayılıyor. Temizliğimize dikkat edersek, maske takarsak, sosyal mesafemizi korursak virüsten korunmuş oluruz. Tedbirlere uyarak hep birlikte bu salgının üstesinden gelip, virüsü beraber yeneceğiz inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.