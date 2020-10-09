İl protokolünden Korona Virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl protokolünden Korona Virüs denetimi

İHA

İl protokolünden Korona Virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğe göndermiş olduğu genelge doğrultusunda düzenlenen Korona Virüs denetimi Adıyaman’da da Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla başta Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekipler, iş yerleri, semt pazarları, parklar, lokanta, kafe, kahvehane, internet kafeler, toplu ulaşım araçları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak, Korona Virüsle mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatıp, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.
Her hafta yapılan denetimlerin amacının salgınla mücadelede vatandaşın duyarlılığını artırarak, farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Alınan tedbirlere herkesin eksiksiz riayet etmesi, başta kendi ve ailemizin sağlığı olmak üzere toplum sağlığı için çok önemlidir. Virüs artık yakınımıza kadar geldi. Bana bir şey olmaz düşüncesinden artık sıyrılmak lazım. Virüs fırsat bulduğu anda çok hızla yayılıyor. Temizliğimize dikkat edersek, maske takarsak, sosyal mesafemizi korursak virüsten korunmuş oluruz. Tedbirlere uyarak hep birlikte bu salgının üstesinden gelip, virüsü beraber yeneceğiz inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Gölbaşında asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşında asfalt çalışmaları devam ediyor
Adıyaman'da dezenfektan çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da dezenfektan çalışmaları sürüyor
Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
Besni'de Korona Virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Besni'de Korona Virüs denetimi yapıldı
Petrol Mahallesine kilitli parke taşı
YEREL HABERLER Petrol Mahallesine kilitli parke taşı
Üniversiteli öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine ...
Belediyeden sağlıkçılara malzeme desteği
YEREL HABERLER Belediyeden sağlıkçılara malzeme desteği
Adıyaman’da 101 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 101 adres karantina altına alındı
Din görevlileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Din görevlileri kan bağışında bulundu
Yaralı şahin ekipleri teslim edildi
YEREL HABERLER Yaralı şahin ekipleri teslim edildi
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı
Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi
YEREL HABERLER Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi
Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi
YEREL HABERLER Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi
Meyve kurutma ve paketleme tesisi zemin etüt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Meyve kurutma ve paketleme tesisi zemin etüt ...
Kahta’da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
YEREL HABERLER Kahta’da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi
Altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor
Adıyaman’da orman yangınına itfaiye müdahale etti
YEREL HABERLER Adıyaman’da orman yangınına itfaiye müdahale etti
Siteler Mahallesinde asfalt çalışması
YEREL HABERLER Siteler Mahallesinde asfalt çalışması
Müdür Çelik’ten Serebral Palsi Farkındalık Günü açıklaması
YEREL HABERLER Müdür Çelik’ten Serebral Palsi Farkındalık Günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X