Milletvekili Toprak, Avusturya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı seçildi

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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, AvusturyaTürkiye parlamentolar arası dostluk grubunun yeni başkanı seçildi.

AvusturyaTürkiye Parlamentolar arası dostluk grubu, yeni başkanı olarak AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ı seçti.

Avusturya ile yapıcı bir diyalog içerisinde olacaklarını ifade eden Milletvekili Toprak, yeni görevine ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Toprak, TBMM TürkiyeAvusturya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildim. Aday gösterilmem dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’a, Grup Başkanımız Naci Bostancı’ya, grup başkanvekillerimize ve milletvekilli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu

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