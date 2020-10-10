Düştüğü su kuyusundan itfaiye kurtardı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, 8 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen Mehmet Aksu (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alitaşı Mahallesi´nde öğle saatlerinde yaşanan olayda Mehmet Aksu, bahçesindeki boş su kuyusuna boru yerleştirmek için kuyuya inmeye çalışırken, tutunduğu ipin kopması sonucu 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Aksu, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince 1 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarıldı. Mehmet Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-10-10 15:36:20



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