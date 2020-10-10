Kendi ipiyle 8 metrelik kuyuya düştü Kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Adıyaman’da, bir kişi kendisine bağladığı ipin kopması sonucu 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Aksu, kuyu içerisine boru takmak için kendisine bağladığı iple kuyu içerisine inmeye çalıştı. Ağırlığa dayanamayan ip kopunca Aksu, 8 metrelik kuyunun dibine düşerek burada mahsur kaldı. Yakınları tarafından fark edilen olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda Mehmet Aksu’yu bulunduğu yerden çıkardı. Mehmet Aksu’nun olay anında yaralanmadığı sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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