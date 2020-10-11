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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadaki ailelere kebap ikramı

İHA

Karantinadaki ailelere kebap ikramı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan ve yardıma muhtaç ailelere bir esnaf tarafından kebap ikram ediliyor.
Karantinada kalan bazı ailelerin kendisini arayarak yemek istediklerini belirten kebap ustası Mustafa Aktaş, bir tepsi içinde karışık ızgara hazırlayarak, kendi aracı ile götürüp ailelere teslim ediyor. Mustafa Aktaş, "Korona virüs nedeniyle karantina altına alınan yardıma muhtaç ailelerin yemek ihtiyaçlarını gücüm nispetinde karşılamaya çalışıyorum. Kebap salonum olduğu için sadece ızgara çeşitleri yapıyoruz. Karantina altındaki yardıma muhtaç ailelere tepsi içinde hazırladığımız ızgara çeşitleri ile kendi arabamla evlerine kadar götürüp teslim ediyorum. Ailelerin durumu ile ilgili muhtarlardan da destek alıyorum. Günlük 5 ile 8 arası ailelere ulaşıyoruz. Şu ana kadar 115 aileye yemek servisi yaptık. Korona virüs sürecinde devletimiz zaten gerekli yardımları yapıyor. Ama bir vatandaş olarak ben de hem devletime karşı hem de yardım bekleyen insanlara karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Allah kısmet ederse bu yardımlara yıl sununa kadar devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. İnşallah tez zamanda aşı bulunur da tüm insanlık olarak bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.
Mahalle muhtarları ile beraber tespit edilen ailelere ulaşan kebap ustası Mustafa Aktaş, 17 gündür başlattığı yemek yardımına yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

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