Otomobil refüje çıktı

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Adıyaman’da, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü öğrenilemeyen 63 DP 675 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Flamingo yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Hızını alamayan otomobil refüje çıkarak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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