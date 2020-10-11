Adıyaman 1954 Spor-52 Orduspor: 2-1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi 52 Orduspor’u 21 mağlup etti.
Adıyaman Atatürk Stadında oynana maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor kendi evinde 52 Orduspor karşısında galip gelmeyi bildi.
Maçın 41. Dakikasında Cafercan Aksu’nun attığı gol ile 10 öne gecen Adıyaman 1954 Spor ilk yarıyı galip kapadı.
İkinci yarının 46. Dakikasında 52 Orduspor’lu sporcu Gürkan Arslan’ın penaltıdan attığı gol ile skor 11 oldu.
Çekişmeli geçen maçın 55. Dakikasında Fuat Bavuk’un attığı gol ile ev sahibi takım 21 öne geçti. Maçın 90+5’inci dakikasında Adıyaman 1954 Spor’un futbolcusu Serkan Yıldız 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takım karşılaşmadan 21 galip ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.