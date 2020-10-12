Ambulansta oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, hasta tesliminin ardından ambulansta bulunan oksijen tüpü alev aldı. Yanan oksijen tüpüne müdahale etmek isteyen sağlıkçı ve sürücü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Mahmut Kurtuluş idaresindeki 02 AZ 422 plakalı ambulans, özel hastanedeki bir hastayı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. İsmi öğrenilemeyen hasta acil servise teslim edikten sonra ambulanstan koku geldiğini fark eden sürücü Kurtuluş ile yanında bulunan sağlık görevlisi Mehmet Ali Bayır, ambulanstaki oksijen tüpünün alev aldığını fark etti. Kurtuluş ve Bayır, yangın tüpüyle müdahalede bulundu, başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Alevler olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından kontrol altına alındı. Kollarında yanık oluşan Bayır ve Kurtuluş, tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-12 15:16:07



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