Adıyaman´da sahte içki ele geçirildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, bir eve yapılan operasyonda 10 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Z.Y.'nin evine yaptıkları operasyonda 10 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-10-14 12:39:08



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