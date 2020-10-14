Adıyaman’da, sahte alkol operasyonu

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan Z.Y., isimli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahsın evinde 10 litre sahte alkol ele geçirildi. Z.Y., gözaltına alınırken sahte alkollere ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.