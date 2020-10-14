Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, traktör ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, AdıyamanGölbaşı yolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Seyfettin Karaman yönetimindeki 02 ABL 327 plakalı minibüs ile Derviş Kuruca'nın kullandığı 02 AAJ 881 plakalı traktör çarpıştı. Kazada sürücü Seyfettin Karaman ile minibüste bulunan Hülya Karaman yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hülya Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Tedaviye alınan Seyfettin Karaman'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-14 16:22:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.