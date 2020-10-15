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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Toprak’tan tütün açıklaması

İHA

Milletvekili Toprak’tan tütün açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, ege menşeili tütün üreten Adıyamanlı hemşehrilerini karaborsacılara mahkum etmeyeceklerini söyledi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, özel firmaların sözleşmede belirlenen baş fiyatları hiçe sayarak, çiftçilerin bin bir emekle ürettiği ege menşeili tütününü ucuza kapatmaya çalıştığını belirtti. Art niyetli ve kar hırsıyla hareket eden firmalara haksız kazanç sağlama fırsatı vermeyeceklerini belirten Milletvekili Toprak, “Bazı özel firmalar, rekoltenin yüksek olduğunu bahane ederek üreticilerimizle yaptıkları sözleşmede belirlenen fiyatlara bağlı kalmıyor. Hemşehrilerimizin ürünlerini ucuza kapatmaya çalışıyor. Üreticilerimizde, ürünüm elimde kalır korkusuyla bin bir emekle hazırladığı tütünü onların istediği fiyata veriyor. Tabii Ege bölgesinde böyle bir durum söz konusu değil. Tütün üreticilerimizin karaborsacılara mahkum edilmesine fırsat veremeyiz.Tütün çiftçimizi alın teridir. O tarlayı sürüyor, biçiyor büyük emek veriyorlar. Sektör yetkilileri ile görüşerek, çiftçilerimizin bu hususta mağdur edilmesini asla kabul etmeyeceğimizi ifade ettim. Tütün alımının, sözleşmede belirlenen fiyatlara göre gerçekleşmesini, alım satım kanununa uyulması gerektiğini söyledim. Konunun takipçiyiz, tek bir hemşehrimizin mağdur edilmemesine fırsat veremeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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